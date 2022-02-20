Сколько чашек кофе нужно выпивать в день, чтобы жить дольше

В результате выяснилось, что у тех, кто каждый день пил по три чашки кофе, вероятность преждевременной смерти была ниже на 12 процентов. Также показатели здоровья в целом у таких людей улучшились.

Кроме этого, учёные обнаружили, что у этой группы людей риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был на 17 процентов ниже, а от инсульта - ниже на 21 процент.

В целом за всё время исследования умерли из его участников 3,4 процента - тех, кто пил около трёх чашек в день, 3,7 процента - тех, кто отказался от кофе, 4 процента - тех, кто выпивал более трёх чашек ежедневно. При этом эксперты отметили, что полученные данные относятся лишь к тем, кто употребляет молотый кофе, а не растворимый.

Также специалисты порекомендовали выбирать кофе без кофеина и подчеркнули, что его польза для здоровья, скорее всего, связана именно с антиоксидантами.

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