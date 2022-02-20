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Сколько чашек кофе нужно выпивать в день, чтобы жить дольше

Об этом пишет The Sun
Согласно результатам исследования, которое длилось 11 лет, кофе может положительно влиять на продолжительность жизни человека. При этом выпивать нужно ежедневно определённое количество чашек. Подробнее - в материале.
Сколько чашек кофе нужно выпивать в день, чтобы жить дольше

Учёные, пишет автор статьи, в течение 11 лет изучали привычки жителей Великобритании, связанные с употреблением кофе. Оказалось, что этот напиток может продлить жизнь, но пить его нужно правильно.

В исследовании специалистов из Лондонского университета королевы Марии и Университета Земмельвайса в Будапеште участвовали три группы людей. Первые не пили кофе вообще, вторые - пили молотый кофе ежедневно примерно по три чашки, третьи - пили более трёх чашек каждый день.

Сколько чашек кофе нужно выпивать в день, чтобы жить дольше

В результате выяснилось, что у тех, кто каждый день пил по три чашки кофе, вероятность преждевременной смерти была ниже на 12 процентов. Также показатели здоровья в целом у таких людей улучшились.

Кроме этого, учёные обнаружили, что у этой группы людей риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был на 17 процентов ниже, а от инсульта - ниже на 21 процент.

В целом за всё время исследования умерли из его участников 3,4 процента - тех, кто пил около трёх чашек в день, 3,7 процента - тех, кто отказался от кофе, 4 процента - тех, кто выпивал более трёх чашек ежедневно. При этом эксперты отметили, что полученные данные относятся лишь к тем, кто употребляет молотый кофе, а не растворимый.

Также специалисты порекомендовали выбирать кофе без кофеина и подчеркнули, что его польза для здоровья, скорее всего, связана именно с антиоксидантами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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