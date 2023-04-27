Сколько энергии мы тратим на то, чтобы наш мозг работал

Это всё стало известно благодаря тому, что в 2012 году британский нейробиолог Дэвид Аттвелл вместе с коллегами измерил потребление кислорода в срезах мозга крыс. Выяснилось, что 75% энергии используется для обработки информации: для вычислений и передачи нейронных сигналов.

Кроме того, научные исследования показывают, что повышенная умственная нагрузка действительно связана с повышенным потреблением кислорода человеком.

Но на самом деле активность мозга при выполнении интеллектуальной деятельности увеличивается не так уж сильно. К примеру, внимательное наблюдение за движущимися предметами по сравнению с пассивным наблюдением увеличивает активность в зрительной коре мозга всего на 1%.

Почему же мы после умственной деятельности чувствуем себя такими утомлёнными? Скорее всего, это результат психического стресса. Из-за сложных интеллектуальных задач активируется симпатическая нервная система, а это в итоге приводит к физической и умственной усталости.

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