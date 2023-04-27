Фитнес и здоровье
20:45, 27 апреля 2023
2 мин.

Сколько энергии мы тратим на то, чтобы наш мозг работал

И правда ли, что умственная деятельность сильнее истощает нас, чем просмотр телевизора

Как вы думаете, сколько энергии ваш мозг тратит при различных видах деятельности? Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к нервным клеткам.

Основной энергетической валютой нашего мозга является молекула аденозинтрифосфат, которая вырабатывается организмом из сахара и кислорода.

Проще всего отследить потребление мозгом энергии при помощи кислорода. Известно, что на мозг приходится примерно 20% потребления энергии телом. При этом составляет наш мозг всего 2% веса тела.

Другими словами, в день среднему взрослому человеку нужно примерно 0,3 киловатт-часа. И это более чем в 100 раз превосходит энергию, которая требуется обычному смартфону. Также это эквивалентно 260 калориям или 1088 килоджоулей (кДж) в день.

Сколько энергии мы тратим на то, чтобы наш мозг работал
Medical Xpress

Это всё стало известно благодаря тому, что в 2012 году британский нейробиолог Дэвид Аттвелл вместе с коллегами измерил потребление кислорода в срезах мозга крыс. Выяснилось, что 75% энергии используется для обработки информации: для вычислений и передачи нейронных сигналов.

Кроме того, научные исследования показывают, что повышенная умственная нагрузка действительно связана с повышенным потреблением кислорода человеком.

Но на самом деле активность мозга при выполнении интеллектуальной деятельности увеличивается не так уж сильно. К примеру, внимательное наблюдение за движущимися предметами по сравнению с пассивным наблюдением увеличивает активность в зрительной коре мозга всего на 1%.

Почему же мы после умственной деятельности чувствуем себя такими утомлёнными? Скорее всего, это результат психического стресса. Из-за сложных интеллектуальных задач активируется симпатическая нервная система, а это в итоге приводит к физической и умственной усталости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров