Сколько энергии мы тратим на то, чтобы наш мозг работал

Сколько энергии мы тратим на то, чтобы наш мозг работалИ правда ли, что умственная деятельность сильнее истощает нас, чем просмотр телевизора
Как вы думаете, сколько энергии ваш мозг тратит при различных видах деятельности? Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к нервным клеткам.
Основной энергетической валютой нашего мозга является молекула аденозинтрифосфат, которая вырабатывается организмом из сахара и кислорода.
Проще всего отследить потребление мозгом энергии при помощи кислорода. Известно, что на мозг приходится примерно 20% потребления энергии телом. При этом составляет наш мозг всего 2% веса тела.
Другими словами, в день среднему взрослому человеку нужно примерно 0,3 киловатт-часа. И это более чем в 100 раз превосходит энергию, которая требуется обычному смартфону. Также это эквивалентно 260 калориям или 1088 килоджоулей (кДж) в день.
Это всё стало известно благодаря тому, что в 2012 году британский нейробиолог Дэвид Аттвелл вместе с коллегами измерил потребление кислорода в срезах мозга крыс. Выяснилось, что 75% энергии используется для обработки информации: для вычислений и передачи нейронных сигналов.
Кроме того, научные исследования показывают, что повышенная умственная нагрузка действительно связана с повышенным потреблением кислорода человеком.
Но на самом деле активность мозга при выполнении интеллектуальной деятельности увеличивается не так уж сильно. К примеру, внимательное наблюдение за движущимися предметами по сравнению с пассивным наблюдением увеличивает активность в зрительной коре мозга всего на 1%.
Почему же мы после умственной деятельности чувствуем себя такими утомлёнными? Скорее всего, это результат психического стресса. Из-за сложных интеллектуальных задач активируется симпатическая нервная система, а это в итоге приводит к физической и умственной усталости.
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