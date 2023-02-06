Сколько калорий в день вы на самом деле должны получать: ответ учёных

Что касается необработанных пищевых продуктов, то они также могут перевариваться и усваиваться по-разному. Из-за биологических особенностей отдельного человека показатели на этикетке могут варьироваться примерно на 20%.

Даже яблоки с одного дерева по содержанию сахара могут отличаться друг от друга на 10%. Всё зависит от того, какое из яблок получило больше света.

Доктор Дуэйн Меллор советует выбирать продукты, богатые клетчаткой, белком, витаминами или минералами, если собираетесь смотреть на калории. А лучше всего вместо того, чтобы задумываться о количестве калорий, - сосредоточиться на увеличении разнообразия пищи в рационе: особое внимание нужно обратить на продукты разных цветов, содержащие много клетчатки, питательных веществ.

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