Сколько максимум чашек кофе можно пить при гипертонии

Сколько максимум чашек кофе можно пить при гипертонииРассказывают специалисты в области здравоохранения
Представители Немецкого кардиологического центра отмечают, что гипертоникам кофе пить можно. Но в умеренных дозах. Максимум они в день могут выпить примерно четыре-пять чашек напитка, где содержится 400 мг кофеина.
Также важно при этом следить за давлением. Его рекомендуется измерить до (за полчаса) и после употребления кофе.
Более поздние научные работы демонстрируют, что нейтральный или положительный эффект от кофе люди с повышенным давлением будут испытывать при употреблении трёх-четырёх чашек в сутки. Об этом сообщает Medical News Today.
Согласно исследованию, опубликованному в 2016 году, все разновидности кофе действительно повышают давление. Но остаётся оно при этом в пределах нормы. Также эффект этот был временным.
Ещё один обзор показал, что при регулярном употреблении не более трёх чашек кофе в сутки вероятность развития гипертонии не повышается. В то же время показатели давления всё равно несколько увеличиваются в этом случае.
Доктор Франсиско Лопес Хименес из клиники Mayo советует гипертоникам не пить кофе перед физической нагрузкой.
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