Сколько максимум чашек кофе можно пить при гипертонии

Представители Немецкого кардиологического центра отмечают, что гипертоникам кофе пить можно. Но в умеренных дозах. Максимум они в день могут выпить примерно четыре-пять чашек напитка, где содержится 400 мг кофеина.

Также важно при этом следить за давлением. Его рекомендуется измерить до (за полчаса) и после употребления кофе.

Более поздние научные работы демонстрируют, что нейтральный или положительный эффект от кофе люди с повышенным давлением будут испытывать при употреблении трёх-четырёх чашек в сутки. Об этом сообщает Medical News Today.