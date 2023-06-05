Сколько минут максимум человек может не дышать под водой

Мировой рекорд по задержке дыхания под водой был поставлен хорватом Будимиром Шобатом. Он продержался 24 минуты 37 секунд. Но перед погружением под воду он дышал чистым кислородом.

Научное исследование, опубликованное в Cell в 2018 году, показало, что у народа баджо (кочевые мореплаватели) есть специальные физиологические особенности, которые помогают им лучше задерживать дыхание под водой. Оказалось, что у этих людей присутствует мутация ДНК, приводящая к увеличению селезёнки. Благодаря этому в крови у них кислорода больше.