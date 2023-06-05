Сколько минут максимум человек может не дышать под водой

Сколько минут максимум человек может не дышать под водойКак ни странно, довольно долго
Среднестатистический человек способен под водой задерживать дыхание на 30-60 секунд. Но что насчёт рекордсменов?
Мировой рекорд по задержке дыхания под водой был поставлен хорватом Будимиром Шобатом. Он продержался 24 минуты 37 секунд. Но перед погружением под воду он дышал чистым кислородом.
Научное исследование, опубликованное в Cell в 2018 году, показало, что у народа баджо (кочевые мореплаватели) есть специальные физиологические особенности, которые помогают им лучше задерживать дыхание под водой. Оказалось, что у этих людей присутствует мутация ДНК, приводящая к увеличению селезёнки. Благодаря этому в крови у них кислорода больше.
Среди млекопитающих мировым рекордсменом по задержке дыхания является клюворыл Кювье. Одна такая особь находилась под водой 222 минуты. Также кашалоты могут погружаться под воду на 90 минут, а тюлени - на 30 минут. Объясняется это тем, что у этих животных в мышцах много миоглобина, а также тем, что у них обтекаемые торпедообразные (поэтому при плавании они затрачивают меньше усилий).