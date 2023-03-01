Сколько минут нужно ходить каждый день, чтобы снизить риск ранней смерти

Основными причинами смерти во всём мире считаются инсульт и болезни сердца. Недавно учёные выяснили, что снизить риск развития этих заболеваний можно снизить, если каждый день ходить 11 минут (или уделять время другой физической активности умеренной интенсивности).

Эксперты из отдела эпидемиологии Совета медицинских исследований Кембриджского университета проанализировали данные из ранее опубликованных когортных исследований. В общей сложности они рассмотрели результаты, опубликованные в 196 статьях, которые охватывали более 30 миллионов человек из 94 исследовательских групп.