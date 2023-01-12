Сколько минут упражнений в день отсрочат появление болезни Альцгеймера и Паркинсона

Согласно новым научным данным, короткая, но интенсивная езда на велосипеде каждый день помогает увеличить выработку специального белка. Этот белок нужен для формирования мозга, памяти, способности к обучению, а также для защиты мозга от снижения когнитивных функций с возрастом.

Называется этот белок мозговым нейротрофическим фактором (BDNF). Он помогает формировать в мозге новые связи и проводящие пути, защищает нейроны от гибели.