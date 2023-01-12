Сколько минут упражнений в день отсрочат появление болезни Альцгеймера и Паркинсона

Сколько минут упражнений в день отсрочат появление болезни Альцгеймера и ПаркинсонаВажно, чтобы такие тренировки были высокоинтенсивными
Шесть минут упражнений в день отсрочат появление болезни Альцгеймера . По словам учёных, для того чтобы как можно дольше сохранить мозг здоровым, нужно всего несколько минут ежедневно уделять высокоинтенсивным упражнениям. Это могут быть такие виды активности, как, например, езда на велосипеде.
Фото: Englewood Health
Согласно новым научным данным, короткая, но интенсивная езда на велосипеде каждый день помогает увеличить выработку специального белка. Этот белок нужен для формирования мозга, памяти, способности к обучению, а также для защиты мозга от снижения когнитивных функций с возрастом.
Называется этот белок мозговым нейротрофическим фактором (BDNF). Он помогает формировать в мозге новые связи и проводящие пути, защищает нейроны от гибели.
Учёные из Университета Отаго (Новая Зеландия) в ходе нового исследования выяснили, как на выработку BDNF влияет голодание (в течение 20 часов), лёгкие упражнения (упражнения низкой интенсивности: езда на велосипеде в течение 90 минут), упражнения высокой интенсивности (энергичный цикл езды на велосипеде в течение 6 минут), комбинация голодания и физических упражнений.
В итоге выяснилось, что самый эффективный способ повышения уровня BDNF - это выполнение высокоинтенсивных упражнений в течение короткого периода времени (6 минут). BDNF в этом случае увеличивался в четыре-пять раз по сравнению с голоданием или длительной физической активностью.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в The Journal of Physiology.
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