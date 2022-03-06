Сколько на самом деле воды в сутки должен пить человек

Специалист в области физической подготовки Тамара Хью-Батлер добавляет, что необходимость выпивать восемь стаканов воды в день - это миф.

Важную роль в этом случае будет играть ряд факторов. Например, вес человека, особенности его дыхания, потоотделения, состояние его здоровья в целом. Если у человека сердечная недостаточность, то он должен пить в сутки жидкости совсем не столько, сколько человек, принимающий мочегонные препараты.

Лучше всего для молодых людей, если они здоровы, пить воду только тогда, когда они почувствуют жажду.

Что же касается употребления воды для предотвращения обезвоживания, то это делать не обязательно. Хотя вода - лучше, чем сок или газировка в этом плане. Также жидкость поступает в организм и из продуктов, блюд: например, из супов, овощей, фруктов и т.п.

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