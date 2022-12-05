Сколько пластика в год "съедают" те, кто покупает упакованные продукты

Учёные обнаружили, что вместе с упакованным ростбифом мы съедаем где-то 230 тысяч микрочастиц пластика. Это означает, что при ежедневном употреблении такого блюда через год в нашем организме окажется примерно два полиэтиленовых пакета.

Проводилось это исследование специалистами из Портсмутского университета, а также программой независимого телевидения (ITV) «Доброе утро, Британия». Под пластиковыми микрочастицами при этом понимались такие частицы, размер которых составлял менее 5 мм.