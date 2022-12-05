Сколько пластика в год "съедают" те, кто покупает упакованные продукты

Сколько пластика в год "съедают" те, кто покупает упакованные продуктыЭто недавно узнали учёные
Думаете, что покупать продукты в упаковке безопасно? Эксперты утверждают, что это вовсе не так. Например, упакованный ростбиф содержит 230 тысяч микрочастиц пластика.
Фото: Italian Food Tech
Учёные обнаружили, что вместе с упакованным ростбифом мы съедаем где-то 230 тысяч микрочастиц пластика. Это означает, что при ежедневном употреблении такого блюда через год в нашем организме окажется примерно два полиэтиленовых пакета.
Проводилось это исследование специалистами из Портсмутского университета, а также программой независимого телевидения (ITV) «Доброе утро, Британия». Под пластиковыми микрочастицами при этом понимались такие частицы, размер которых составлял менее 5 мм.
Для проверки количества микрочастиц пластика репортёр Мишель Моррисон купила для обеда продукты в пластиковой обёртке и без неё. Выяснилось, что в упакованной пище этих микрочастиц в семь раз больше, чем в пище без упаковки. Также в целом продукты без упаковки стоили дешевле на 37 %.
Это означает, что значительная часть микропластика в организм человека попадает через пластиковую упаковку, в которую кладут продукты питания.
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