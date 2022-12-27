Сколько раз можно разогревать индейку без вреда для здоровья

Сколько раз можно разогревать индейку без вреда для здоровьяВозьмите это на заметку
После рождественского ужина чаще всего остаётся еда. И обычно это - индейка. Вот как её нужно разогревать, не навредив здоровью.
Фото: FoodSafety.org
После рождественского ужина нередко остаётся много мяса, картофеля, овощей. Если вы на праздник приготовите индейку, то после её нет необходимости выбрасывать потом, после ужина. Главное - правильно её разогревать.
Портал BBC Good Food объяснил, как нужно разогревать остатки индейки.
Прежде всего, нужно знать, что приготовленную индейку хранить в холодильнике можно максимум четыре дня. Но всегда нужно руководствоваться здравым смыслом.
Индейку необходимо разогревать до максимума. И важно понимать: сделать это можно всего один раз. Для этого подойдёт духовка или микроволновка.
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