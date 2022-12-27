Сколько раз можно разогревать индейку без вреда для здоровья

Прежде всего, нужно знать, что приготовленную индейку хранить в холодильнике можно максимум четыре дня. Но всегда нужно руководствоваться здравым смыслом.

Индейку необходимо разогревать до максимума. И важно понимать: сделать это можно всего один раз. Для этого подойдёт духовка или микроволновка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.