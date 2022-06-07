Сколько раз в день должны есть маленькие дети: отвечает педиатр

Сколько раз в день должны есть маленькие дети: отвечает педиатрИ как понять, что ребёнок голоден
Врач-педиатр Санджив Джейн подчёркивает, что малыша лучше всего кормить каждый раз, как он становится голодным.
При этом если ребёнок недоношенный или страдает определёнными заболеваниями, то кормить его нужно по расписанию.
Есть несколько признаков, по которым вы сможете понять, что младенец проголодался. Например, голодные дети часто плачут. Но перед этим они могут облизывать губы, высовывать язык, искать грудь, суетиться, несколько раз прикладывать ко рту руку, открывать рот, пытаться сосать предметы, которые находятся поблизости.
Важно при этом знать, что описанное выше поведение может говорить не только о голоде. Так вести себя могут дети, которых нужно переодеть или просто обнять.
Но что, если вы вдруг перекормите ребёнка? Такое тоже случается. И на это тоже указывают определённые сигналы. У него может начать болеть живот, возникнуть газообразование, рвота, отрыжка.
Понятно, достаточно ли ест младенец, можно по его подгузникам. В первые несколько дней после рождения вы должны менять по два-три подгузника в сутки, а спустя четыре-пять дней - как минимум пять-шесть подгузников.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.