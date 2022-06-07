Сколько раз в день должны есть маленькие дети: отвечает педиатр

Врач-педиатр Санджив Джейн подчёркивает, что малыша лучше всего кормить каждый раз, как он становится голодным.

При этом если ребёнок недоношенный или страдает определёнными заболеваниями, то кормить его нужно по расписанию.

Есть несколько признаков, по которым вы сможете понять, что младенец проголодался. Например, голодные дети часто плачут. Но перед этим они могут облизывать губы, высовывать язык, искать грудь, суетиться, несколько раз прикладывать ко рту руку, открывать рот, пытаться сосать предметы, которые находятся поблизости.