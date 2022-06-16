Сколько раз в день люди ходят в туалет при раке

При этом когда симптомы рака всё же появляются, они напоминают признаки таких состояний, как увеличенная простата или доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Национальный институт болезней органов пищеварения и почек добавляет, что среди симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы - мочеиспускание восемь раз в день или чаще.

Ведущий уролог Пётр Холи из Men's Health Clinic подчеркнул, что есть и другие важные признаки рака. Это острая потребность в мочеиспускании, прерывистое или медленное мочеиспускание. Иногда пациенты ощущают необходимость сходить в туалет, даже когда их мочевой пузырь пуст.

На поздних стадиях рака предстательной железы может измениться цвет мочи. Она может стать красного, ярко-розового или тёмно-коричневого цвета.

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