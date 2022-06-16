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Сколько раз в день люди ходят в туалет при раке

На самом деле чаще, чем обычно
Симптомов рака существует очень много. Самыми распространёнными считаются необъяснимая потеря веса, странные припухлости, отёки. Кроме того, как утверждают специалисты, одним из признаков болезни может быть частое посещение туалета.
Сколько раз в день люди ходят в туалет при раке

Рак предстательной железы стоит на втором месте по распространённости у мужчин. Поэтому важно его вовремя диагностировать. При этом заболевании может участиться мочеиспускание. Правда, специалисты из Фонда помощи урологам отмечают, что на ранних стадиях рак предстательной железы никак себя не проявляет.

Сколько раз в день люди ходят в туалет при раке

При этом когда симптомы рака всё же появляются, они напоминают признаки таких состояний, как увеличенная простата или доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Национальный институт болезней органов пищеварения и почек добавляет, что среди симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы - мочеиспускание восемь раз в день или чаще.

Ведущий уролог Пётр Холи из Men's Health Clinic подчеркнул, что есть и другие важные признаки рака. Это острая потребность в мочеиспускании, прерывистое или медленное мочеиспускание. Иногда пациенты ощущают необходимость сходить в туалет, даже когда их мочевой пузырь пуст.

На поздних стадиях рака предстательной железы может измениться цвет мочи. Она может стать красного, ярко-розового или тёмно-коричневого цвета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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