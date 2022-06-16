Сколько раз в день люди ходят в туалет при раке

Сколько раз в день люди ходят в туалет при ракеНа самом деле чаще, чем обычно
Рак предстательной железы стоит на втором месте по распространённости у мужчин. Поэтому важно его вовремя диагностировать. При этом заболевании может участиться мочеиспускание. Правда, специалисты из Фонда помощи урологам отмечают, что на ранних стадиях рак предстательной железы никак себя не проявляет.
При этом когда симптомы рака всё же появляются, они напоминают признаки таких состояний, как увеличенная простата или доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Национальный институт болезней органов пищеварения и почек добавляет, что среди симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы - мочеиспускание восемь раз в день или чаще.
Ведущий уролог Пётр Холи из Men's Health Clinic подчеркнул, что есть и другие важные признаки рака. Это острая потребность в мочеиспускании, прерывистое или медленное мочеиспускание. Иногда пациенты ощущают необходимость сходить в туалет, даже когда их мочевой пузырь пуст.
На поздних стадиях рака предстательной железы может измениться цвет мочи. Она может стать красного, ярко-розового или тёмно-коричневого цвета.
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