Сколько раз в день вы в норме должны ходить в туалет: отвечает врач

Специалист также добавила, что в норме между походами в туалет в течение дня должно проходить три-четыре часа.

Такое воздержание от частого мочеиспускания объясняется тем, что мозг начинает всё чаще подавать сигналы, если вы сходили до того момента, как мочевой пузырь оказался наполненным.

Органы здравоохранения, кроме того, предупреждают об опасности походов в туалет по ночам. Это может привести, например, к увеличению на 50 процентов риска перелома при падении, к инфекциям мочевого пузыря, повторным инфекциям мочевыводящих путей, воспалению мочевого пузыря.

Считается, что в норме человек должен ходить в туалет шесть-восемь раз в сутки. Если он ходит чаще, то, вероятнее всего, пьёт много кофе или других напитков с кофеином, который действует как мочегонное средство, или страдает диабетом.

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