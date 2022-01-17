Сколько раз за день нужно отдыхать, чтобы работать эффективно

Во время перерыва можно сделать растяжку и небольшую зарядку. Делать такое рекомендуется хотя бы один раз в час.

При этом если долгие паузы не подходят вам, продолжает эксперт, то лучше тогда будет сделать один длинный перерыв. Помимо этого, было бы хорошо добавить к этому два перерыва для кофе.

В целом психолог рекомендует делать один большой перерыв на обед, а также мини-перерывы каждые 60 минут в течение рабочего дня. Общее число таких пауз зависит от длительности рабочего времени.

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