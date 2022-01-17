Сколько раз за день нужно отдыхать, чтобы работать эффективно

Сколько раз за день нужно отдыхать, чтобы работать эффективноОтвечает психолог
Как отмечает психолог Анниина Виртанен, перерывы в течение рабочего дня очень важны. Они позволяют избежать перенапряжения, оставаться бодрыми.
Что нужно делать во время небольших перерывов? Прежде всего, по словам специалиста, отстраниться от рабочих дел. Необходимо также перед этим чётко понимать, когда конкретно уровень сосредоточенности у вас становится низким. Чаще всего такое бывает после одного-двух часов работы.
Во время перерыва можно сделать растяжку и небольшую зарядку. Делать такое рекомендуется хотя бы один раз в час.
При этом если долгие паузы не подходят вам, продолжает эксперт, то лучше тогда будет сделать один длинный перерыв. Помимо этого, было бы хорошо добавить к этому два перерыва для кофе.
В целом психолог рекомендует делать один большой перерыв на обед, а также мини-перерывы каждые 60 минут в течение рабочего дня. Общее число таких пауз зависит от длительности рабочего времени.
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