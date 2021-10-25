Сколько сахара можно есть в день без ущерба для здоровья

Как отмечает ВОЗ, для того чтобы человек оставался здоровым, ему нужно есть не более 50 г сахара в день. Тимур Эрк, глава Турецкого почечного фонда, подчёркивает, что в Турции люди превышают ежедневную норму в более чем два раза. По этой причине министерство здравоохранения предложило снизить к 2025 году количество сахара в продуктах на 10 процентов.