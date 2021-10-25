Сколько сахара можно есть в день без ущерба для здоровья

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Сколько сахара можно есть в день без ущерба для здоровьяЕсть чётко установленная норма
Всемирная организация здравоохранения назвала максимально допустимое количество сахара в день. В Турции, как отмечает представитель Турецкого почечного фонда, жители употребляют гораздо больше сладкого, чем нужно. Об этом рассказало «ИноСМИ».
Как отмечает ВОЗ, для того чтобы человек оставался здоровым, ему нужно есть не более 50 г сахара в день. Тимур Эрк, глава Турецкого почечного фонда, подчёркивает, что в Турции люди превышают ежедневную норму в более чем два раза. По этой причине министерство здравоохранения предложило снизить к 2025 году количество сахара в продуктах на 10 процентов.
При употреблении чрезмерного количества сладкого возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, кариеса, болезней почек, некоторых онкологических заболеваний, сахарного диабета, ожирения. И наибольшее влияние при этом сахар оказывает на здоровье детей.
Источник: ИНОСМИ.РУ