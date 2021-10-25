Фитнес и здоровье
Сегодня в 22:04
1 мин.

Сколько сахара можно есть в день без ущерба для здоровья

Есть чётко установленная норма
Всемирная организация здравоохранения назвала максимально допустимое количество сахара в день. В Турции, как отмечает представитель Турецкого почечного фонда, жители употребляют гораздо больше сладкого, чем нужно. Об этом рассказало «ИноСМИ».
Сколько сахара можно есть в день без ущерба для здоровья

Как отмечает ВОЗ, для того чтобы человек оставался здоровым, ему нужно есть не более 50 г сахара в день. Тимур Эрк, глава Турецкого почечного фонда, подчёркивает, что в Турции люди превышают ежедневную норму в более чем два раза. По этой причине министерство здравоохранения предложило снизить к 2025 году количество сахара в продуктах на 10 процентов.

Сколько сахара можно есть в день без ущерба для здоровья

При употреблении чрезмерного количества сладкого возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, кариеса, болезней почек, некоторых онкологических заболеваний, сахарного диабета, ожирения. И наибольшее влияние при этом сахар оказывает на здоровье детей.

Источник: ИНОСМИ.РУ