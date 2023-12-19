Сколько шагов в день помогают похудеть

Оптимальное количество шагов в день для похудения может варьироваться от человека к человеку. Всё зависит от его возраста, уровня физической подготовки, обмена веществ. Обычно рекомендуют в день проходить 10 тысяч шагов. Эта цифра будет разумной целью для большинства людей, которые хотят поддерживать здоровый вес или избавиться от нескольких килограммов.