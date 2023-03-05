Сколько времени нужно проводить на солнце, чтобы получать достаточно витамина DИз-за недостатка этого витамина у вас могут начаться серьёзные проблемы со здоровьем
Есть ряд витаминов, которые обязательно нужно получать для поддержания здоровья. Среди них - витамин D. И он - один из самых важных. Поступает витамин D в организм человека в основном из солнечного света.
Фото: Everyday Health
Джамал Рамзи, соучредитель экспертов по питанию Jrny, рассказал, сколько времени нужно проводить на солнце, чтобы получать достаточно витамина D. В целом это может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, в том числе от времени суток, типа кожи, места проживания.
По словам Рамзи, рекомендуется греть под солнечными лучами лицо, руки, ноги или спину в течение 5-30 минут два-три раза в неделю.
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При этом специалист подчеркнул, что даже в пасмурные дни можно получить определённое количество витамина D. Но всё же вырабатываться его будет меньше, чем в солнечные ясные дни.
Согласно данным Совета по витамину D, в ясный день под прямыми солнечными лучами кожа может вырабатывать от 10 тысяч до 25 тысяч международных единиц (МЕ) витамина D за 15-30 минут нахождения на солнце. В пасмурный день при этом кожа способна производить лишь 10% от этого количества.
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