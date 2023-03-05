Сколько времени нужно проводить на солнце, чтобы получать достаточно витамина D

При этом специалист подчеркнул, что даже в пасмурные дни можно получить определённое количество витамина D. Но всё же вырабатываться его будет меньше, чем в солнечные ясные дни.

Согласно данным Совета по витамину D, в ясный день под прямыми солнечными лучами кожа может вырабатывать от 10 тысяч до 25 тысяч международных единиц (МЕ) витамина D за 15-30 минут нахождения на солнце. В пасмурный день при этом кожа способна производить лишь 10% от этого количества.

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