Сколько вы должны гулять каждый день, чтобы снизить риск появления болезней сердца

Сколько вы должны гулять каждый день, чтобы снизить риск появления болезней сердцаОтвечают учёные
Существуют несколько разновидностей болезней, связанных с сердцем. Они включают гипертонию, инсульт, инфаркт, повышенный холестерин. Предотвратить возникновение сердечного приступа и повышенного давления можно очень просто: при помощи ходьбы.
Гарвардская медицинская школа утверждает, что 21 минута такой ходьбы в день помогает снизить риск развития болезней сердца на 30 процентов.
Подобный эффект ходьбы объясняется тем, что она считается формой кардиотренировки. Другими словами, она помогает укрепить сердечную мышцу.
Также ходьба является одним из самых простых и эффективных занятий, снижающих вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Также, как говорится в обзоре Гарвардской медицинской школы, ходьба может при правильном её выполнении привести к снижению веса, давления, показателей холестерина. Кроме того, она улучшает память, психическое состояние (уменьшает проявление симптомов депрессии, избавляет от стресса) и снижает риск появления сахарного диабета и других болезней.
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