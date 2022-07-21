Сколько вы должны гулять каждый день, чтобы снизить риск появления болезней сердца

Существуют несколько разновидностей болезней, связанных с сердцем. Они включают гипертонию, инсульт, инфаркт, повышенный холестерин. Предотвратить возникновение сердечного приступа и повышенного давления можно очень просто: при помощи ходьбы.

Гарвардская медицинская школа утверждает, что 21 минута такой ходьбы в день помогает снизить риск развития болезней сердца на 30 процентов.