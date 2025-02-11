Скорость прохождения пищи через кишечник оказалась важна для здоровья

Время прохождения пищи через кишечник у людей разное. По последним данным, оно может занять от 12 до 73 часов. В среднем же — 23−24 часа. На это могут влиять и такие факторы, как генетика, диета, микробиом кишечника.

Если пища по кишечнику проходит долго, то бактерии в толстом кишечнике вырабатывают другие метаболиты. В этом случае они обращаются не к клетчатке, а к белку. Это может вызвать образование токсичных газов, привести к воспалению, вздутию живота. Также это может привести к застреванию частично переваренной пищи в тонком кишечнике. В результате у вас возникнут такие симптомы, как боль в животе, тошнота, вздутие.

При быстром прохождении еды по кишечнику стул получается жидким с высоким содержанием воды.

Есть один простой тест, который можно провести в домашних условиях для проверки моторики кишечника. Перед его началом не ешьте кукурузу 7−10 дней. Далее запишите дату и время и съешьте кукурузу в початке или горсть кукурузы. После этого следите за своим стулом.

Если кукуруза выйдет за 12 часов или меньше, значит, ваш кишечник работает быстро. Если же она не выходит в течение 48 часов или больше — он работает медленно.

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