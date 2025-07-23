Скроллинг и другие способы борьбы со стрессом, которые на самом деле не помогают

Думскроллинг. Исследования показывают, что чрезмерное использование соцсетей приводит к более высокому уровню стресса.

Накручивание себя. Чрезмерное обдумывание проблемы может только усугубить ситуацию. Вы можете погрузиться в руминацию - процесс, связанный с депрессией, обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) и другими проблемами психического здоровья.

Заедание стресса. В долгосрочной перспективе это может усилить стресс, повлиять на физическое и психическое здоровье, повысить риск возникновения депрессии, ожирения.

Избегание. Это тоже может привести к усилению стресса в долгосрочной перспективе.