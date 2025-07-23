Скроллинг и другие способы борьбы со стрессом, которые на самом деле не помогают

Скроллинг и другие способы борьбы со стрессом, которые на самом деле не помогаютВозьмите это себе на заметку
Думскроллинг. Исследования показывают, что чрезмерное использование соцсетей приводит к более высокому уровню стресса.
Накручивание себя. Чрезмерное обдумывание проблемы может только усугубить ситуацию. Вы можете погрузиться в руминацию - процесс, связанный с депрессией, обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) и другими проблемами психического здоровья.
Заедание стресса. В долгосрочной перспективе это может усилить стресс, повлиять на физическое и психическое здоровье, повысить риск возникновения депрессии, ожирения.
Избегание. Это тоже может привести к усилению стресса в долгосрочной перспективе.
Алкоголь. Он сам по себе может привести к расстройству нервной системы.
Выражение эмоций в кругу друзей. Это может помочь, но только если вы или ваши друзья не привыкли постоянно говорить о чём-то негативном.
Слишком мало или слишком много сна. Важно соблюдать режим сна, то есть не спать чересчур много или чересчур мало.
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