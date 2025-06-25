Скука и другие причины, почему вас тянет на солёное

Скука и другие причины, почему вас тянет на солёноеПроверьте себя
Скука. Исследования показывают, что желание съесть какую-то пищу, когда скучно, может стимулировать центр удовольствия в мозге. Это вызывает повышение уровня дофамина. Многие люди едят от скуки что-нибудь сладкое или солёное или комбинации таких закусок.
Нехватка воды. При обезвоживании организм может просить соли, чтобы компенсировать дисбаланс электролитов. За жажду и голод отвечает одна и та же часть мозга.
Привычка. Чем больше натрия вы в целом потребляете, тем больше вам хочется солёной еды. Об этом говорится в одном из отчётов 2020 года об избыточном потреблении соли.
Стресс. Он заставляет надпочечники вырабатывать гормоны, связанные с аппетитом. Это может вызвать тягу к жирной, солёной или сладкой пище.
Недостаток сна. Исследования демонстрируют, что нехватка сна усиливает тягу к высококалорийной пище. В том числе к солёной, сладкой, острой.
Сильное потоотделение. Тяга к солёной пище в этом случае - реакция организма на восстановление баланса уровня электролита натрия. Кроме того, человек может ощущать усталость и жажду.
Предменструальный синдром. Он проявляется в виде жажды, изменения аппетита (включая тягу к солёному).
Мигрень. Согласно результатам исследований, на продромальной стадии одним из симптомов является тяга к солёной еде.
Нехватка натрия. Дефицит электролитов может заставить мозг вырабатывать сигналы тяги к соли.
Нехватка железа. Некоторые исследования показывают, что она может проявляться в виде тяги к солёному.
Генетическое заболевание. На уровень натрия в организме могут влиять такие генетические состояния, как болезнь Аддисона, синдром Барттера, муковисцидоз.
Приём определённых лекарств. Они включают трамадол, противогрибковые препараты, глюкокортикоиды, ингибиторы контрольных точек иммунотерапии, ингибиторы протеинкиназы.
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