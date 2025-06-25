Скука и другие причины, почему вас тянет на солёное

Скука. Исследования показывают, что желание съесть какую-то пищу, когда скучно, может стимулировать центр удовольствия в мозге. Это вызывает повышение уровня дофамина. Многие люди едят от скуки что-нибудь сладкое или солёное или комбинации таких закусок.

Нехватка воды. При обезвоживании организм может просить соли, чтобы компенсировать дисбаланс электролитов. За жажду и голод отвечает одна и та же часть мозга.

Привычка. Чем больше натрия вы в целом потребляете, тем больше вам хочется солёной еды. Об этом говорится в одном из отчётов 2020 года об избыточном потреблении соли.

Стресс. Он заставляет надпочечники вырабатывать гормоны, связанные с аппетитом. Это может вызвать тягу к жирной, солёной или сладкой пище.

Недостаток сна. Исследования демонстрируют, что нехватка сна усиливает тягу к высококалорийной пище. В том числе к солёной, сладкой, острой.

Сильное потоотделение. Тяга к солёной пище в этом случае - реакция организма на восстановление баланса уровня электролита натрия. Кроме того, человек может ощущать усталость и жажду.