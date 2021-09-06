Сладкие напитки оказались смертельно опасными для человека

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Сладкие напитки оказались смертельно опасными для человекаНекоторые из них мы употребляем ежедневно
Издание Al Ittihad опубликовало статью о результатах нового исследования сотрудников Калифорнийского университета.
Автор материала отмечает, что американские учёные нашли связь между употреблением напитков с большим количеством сахара типа сока, чая, сладкой воды и преждевременной смертью. Об эксперименте сообщает сайт PubMed.
Исследователи анализировали в течение 20 лет предпочтения с точки зрения безалкогольных напитков более 100 тысяч женщин. Средний возраст испытуемых был 53 года.
Результаты показали, что те, кто пил чаи, соки, подслащённую воду каждый день, умирали преждевременно чаще. Также выяснилось, что 14 143 участников скончались от сердечно-сосудистых заболеваний.