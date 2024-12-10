Сладкие напитки оказались связаны с большим риском развития болезней сердца

Сладкие напитки оказались связаны с большим риском развития болезней сердцаА редкое употребление сладостей — нет
Для нового исследования учёные собрали данные из Swedish Mammography Cohort и Cohort of Swedish Men. В этих двух крупных научных работах в 1997 и 2009 годах проводились опросы, связанные с диетой участников. Итоговая выборка включала 69 705 человек.
По итогам работы выяснилось, что употребление сладких напитков вреднее для здоровья, чем другая форма сахара. Если пить их слишком много, то это повысит риск возникновения ишемического инсульта, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и аневризмы брюшной аорты.
Кроме того, повышенное потребление сахара в целом увеличивало риск развития ишемического инсульта и аневризмы брюшной аорты, а также вероятность возникновения сердечной недостаточности у участников с нормальным индексом массы тела.
Удивительно также, но употребление сладких лакомств время от времени было связано с лучшим здоровьем, чем полный отказ от таких угощений.
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