Сладкие напитки оказались связаны с большим риском развития болезней сердца

Для нового исследования учёные собрали данные из Swedish Mammography Cohort и Cohort of Swedish Men. В этих двух крупных научных работах в 1997 и 2009 годах проводились опросы, связанные с диетой участников. Итоговая выборка включала 69 705 человек.

По итогам работы выяснилось, что употребление сладких напитков вреднее для здоровья, чем другая форма сахара. Если пить их слишком много, то это повысит риск возникновения ишемического инсульта, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и аневризмы брюшной аорты.