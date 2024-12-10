Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 декабря 2024, 04:30
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Сладкие напитки оказались связаны с большим риском развития болезней сердца

А редкое употребление сладостей — нет
Учёные обнаружили, что употребление слишком большого количества добавленного сахара повышает риск возникновения инсульта или аневризмы. При этом сладости оказались связаны с меньшей вероятностью развития болезней сердца, а подслащённые напитки — с большим риском развития инсульта, сердечной недостаточности и мерцательной аритмии.
Сладкие напитки оказались связаны с большим риском развития болезней сердца
© Pixabay/CC0 Public Domain

Для нового исследования учёные собрали данные из Swedish Mammography Cohort и Cohort of Swedish Men. В этих двух крупных научных работах в 1997 и 2009 годах проводились опросы, связанные с диетой участников. Итоговая выборка включала 69 705 человек.

По итогам работы выяснилось, что употребление сладких напитков вреднее для здоровья, чем другая форма сахара. Если пить их слишком много, то это повысит риск возникновения ишемического инсульта, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и аневризмы брюшной аорты.

Сладкие напитки оказались связаны с большим риском развития болезней сердца
© iStockphoto

Кроме того, повышенное потребление сахара в целом увеличивало риск развития ишемического инсульта и аневризмы брюшной аорты, а также вероятность возникновения сердечной недостаточности у участников с нормальным индексом массы тела.

Удивительно также, но употребление сладких лакомств время от времени было связано с лучшим здоровьем, чем полный отказ от таких угощений.

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