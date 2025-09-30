Сладкий картофель и другие крахмалистые овощи для похудения

Зелёный горошек. В сыром виде он содержит всего 117 ккал на чашку. Это намного меньше, чем в рисе или макаронах. Также каждая чашка гороха даст вам 8 г клетчатки и 8 г растительного белка.

Сладкий картофель. Из одного среднего батата в запечённом виде вы получите 103 ккал и 24 г углеводов. Также этот картофель даст 4 г клетчатки и 2 г белка.

Мускатная тыква. Одна чашка приготовленном мускатной тыквы содержит 7 г клетчатки, 82 ккал, 22 г углеводов.