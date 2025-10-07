Сладкий картофель и другие углеводы, которые избавят вас от жира на животе

Вот какие углеводы помогут вам бороться с висцеральным жиром.

Сладкий картофель. Он содержит бета-каротин и клетчатку, которая хорошо насыщает. Это помогает меньше есть в дальнейшем.

Овёс. В нём содержится особый тип клетчатки - бета-глюкан. Он помогает снизить холестерин, связан с уменьшением объёма талии, количества жира в организме, снижением веса даже у тех, кто не пытается сократить потребление калорий.

Ячмень. Из него вы получите двойную дозу клетчатки, способствующей сжиганию жира в области живота.