Следите за положением головы: врач рассказал, какая походка портит осанку

Об этом важно знать

Хорошая осанка влияет на вашу уверенность и на общее благополучие. Издание Eat This, Not That поговорило с доктором Дэвидом Дж. Джейкобом, владельцем Back in Line OC в Ориндже, Калифорния, чтобы узнать, при какой походке осанка портится сильнее всего.