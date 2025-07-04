Следите за положением головы: врач рассказал, какая походка портит осанку

По словам врача Дэвида Дж. Джейкоба, худший способ ходить - опустить голову (например, глядя в телефон) или выпятить её вперёд, чтобы она не находилась на одной линии с шеей, плечами, бёдрами, коленями, лодыжками. Плечи при этом должны быть округлены, как и спина, а корпус ослаблен. Эта поза создаёт дополнительную нагрузку на позвоночник: на 12 кг - когда голова наклонена вперёд на 15 градусов, на 18 кг - когда она наклонена на 30 градусов, на 22 кг - когда наклон составляет 30 градусов.

Такая походка приведёт в дальнейшем к хронической боли, дисбалансу или проблемам с подвижностью.

Среди видимых признаков того, что ваша походка может нарушать осанку, выделяют вытянутую вперёд голову, изогнутые плечи, округлый, слабый корпус, выпячивающийся живот, подтянутые бёдра, сутулость во время сидения.