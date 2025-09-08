Слишком бледная кожа и другие неочевидные признаки нехватки железа

Вы часто чувствуете себя уставшим. При нехватке железа вы можете ощущать слабость и усталость, даже если высыпаетесь. Также дефицит железа связывают с бессонницей и синдромом беспокойных ног.

Ваши руки и ноги всегда холодные. Вы также можете в целом мёрзнуть сильнее, чем окружающие.

Ваша кожа необычно бледная. Бледность может быть особенно сильно выражена на светлой коже и заметна по всему лицу.

Вы часто ощущаете головокружение или предобморочное состояние. При нехватке железа в организме не хватает эритроцитов для переноса кислорода к мозгу и другим органам.