Слишком мало или слишком много спите? Вам могут помочь физические упражнения

У людей, которые спали мало или много и выполняли мало упражнений, риск смерти от всех причин составлял 16% или 37% соответственно. У тех, у кого объём упражнений был промежуточным, был 41-процентный риск смерти от всех причин при недостаточном количестве сна. А людям, которые занимались спортом много, короткий или слишком долгий сон вреда не наносили.

Аналогичные результаты были получены и при физической активности от умеренной до высокой.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании European Journal of Preventive Cardiology.

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