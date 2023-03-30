Фитнес и здоровье
18:45, 30 марта 2023
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Слишком мало или слишком много спите? Вам могут помочь физические упражнения

Спорт может избавить вас от негативных последствий плохого сна

Известно, что слишком короткий или слишком долгий сон связан с меньшей продолжительностью жизни. Однако учёные обнаружили, что физическая активность может нейтрализовать некоторые негативные последствия такого сна.

Слишком мало или слишком много спите? Вам могут помочь физические упражнения

Фото: Red Oak

Новое научное исследование показало, что благодаря повышенному уровню физической активности можно снизить риск смертности, связанной со слишком долгим или слишком коротким сном. В этом исследовании принял участие 92 221 взрослый человек в возрасте от 40 до 73 лет. Данные об участниках взяты были из когорты Британского биобанка. Все люди с 2013 по 2015 год в течение одной недели носили браслет с акселерометром.

Слишком мало или слишком много спите? Вам могут помочь физические упражнения

Unsplash

У людей, которые спали мало или много и выполняли мало упражнений, риск смерти от всех причин составлял 16% или 37% соответственно. У тех, у кого объём упражнений был промежуточным, был 41-процентный риск смерти от всех причин при недостаточном количестве сна. А людям, которые занимались спортом много, короткий или слишком долгий сон вреда не наносили.

Аналогичные результаты были получены и при физической активности от умеренной до высокой.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании European Journal of Preventive Cardiology.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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