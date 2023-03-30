Слишком мало или слишком много спите? Вам могут помочь физические упражнения

Слишком мало или слишком много спите? Вам могут помочь физические упражненияСпорт может избавить вас от негативных последствий плохого сна
Известно, что слишком короткий или слишком долгий сон связан с меньшей продолжительностью жизни. Однако учёные обнаружили, что физическая активность может нейтрализовать некоторые негативные последствия такого сна.
Фото: Red Oak
Новое научное исследование показало, что благодаря повышенному уровню физической активности можно снизить риск смертности, связанной со слишком долгим или слишком коротким сном. В этом исследовании принял участие 92 221 взрослый человек в возрасте от 40 до 73 лет. Данные об участниках взяты были из когорты Британского биобанка. Все люди с 2013 по 2015 год в течение одной недели носили браслет с акселерометром.
У людей, которые спали мало или много и выполняли мало упражнений, риск смерти от всех причин составлял 16% или 37% соответственно. У тех, у кого объём упражнений был промежуточным, был 41-процентный риск смерти от всех причин при недостаточном количестве сна. А людям, которые занимались спортом много, короткий или слишком долгий сон вреда не наносили.
Аналогичные результаты были получены и при физической активности от умеренной до высокой.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании European Journal of Preventive Cardiology.
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