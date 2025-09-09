Слишком сильное ограничение рациона назвали самой вредной привычкой при синдроме раздражённого кишечника

К сожалению, чрезмерное ограничение себя в еде может только ухудшить состояние при синдроме раздражённого кишечника. В некоторых случаях это даже вызывает орторексию, то есть нездоровую одержимость употреблением только «чистой» или «безопасной» пищи. Также вы можете не получать необходимых для кишечника питательных веществ, что усугубит ваши симптомы.

Вместо этого старайтесь выявить конкретные триггеров с помощью структурированной краткосрочной элиминационной диеты под руководством врача. Это значит, что вы временно будете исключать распространённые продукты-триггеры, а затем постепенно их возвращать в рацион. Так вы определите, какие продукты у вас вызывают неприятные симптомы, и будете поддерживать сбалансированное питание.