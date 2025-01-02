Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 января 2025, 15:00
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Слишком упрощённый подход: почему «меньше есть и больше двигаться» не помогает похудеть

Об этом рассказали врачи
К сожалению, концепция меньше есть и больше двигаться для снижения веса не работает. Всё потому, что она не учитывает другие важные факторы. Это обмен веществ, гормоны, гены, стресс, нехватка сна. Этот список можно продолжать.
Слишком упрощённый подход: почему «меньше есть и больше двигаться» не помогает похудеть
© NCHC.org

Важно понимать, какие конкретно калории вы потребляете, говорит говорит Мелисса Митри, магистр наук, диетолог, автор статей о питании и владелица Melissa Mitri Nutrition. К примеру, если большая часть ваших ежедневных калорий поступает из ультраобработанных продуктов, а ваши приёмы пищи не являются сбалансированными, то вы, скорее всего, будете чувствовать себя голодным. Рассматривайте общую питательную ценность еды, а не только её калорийность. В ходе одного исследования люди, которые ели больше овощей и цельных продуктов и не сокращали общее количество калорий, всё равно постоянно потребляли на 500 ккал в сутки меньше.

Наш организм устроен так, что он сопротивляется потере веса. Реагирует на это он замедлением обмена веществ примерно на 28%. Так компенсируются сожжённые во время физической активности калории. Это значит, что если вы больше тренируетесь, то можете и не получить никаких преимуществ с точки зрения похудения.

Слишком упрощённый подход: почему «меньше есть и больше двигаться» не помогает похудеть
© Getty Images

Другой распространённый побочный эффект интенсивных тренировок — это снижение общего уровня активности. Вы можете это делать даже неосознанно, особенно если у вас что-то болит. Исследования также показывают, что взрослые могут сжигать до 350 ккал в сутки дополнительно благодаря занятиям, не связанным с физическими упражнениями. Например, это может быть подъём по лестнице или прогулка с собакой.

Лиза Р. Янг, доктор философии, сертифицированный диетолог, добавляет, что у многих принцип «есть меньше» может вызвать чувство лишения. Когда мы себя в чём-то ограничиваем, мы с большей степенью вероятности перестаём следовать плану или позже переедаем. Исследования показали, что чрезмерное ограничение калорий может свести на нет усилия по снижению веса и даже привести к его увеличению.

Кроме того, существует метаболическая адаптация. Это значит, что наши тела борются за сохранение своего прежнего веса для выживания. Именно поэтому в ответ на похудение наш метаболизм может замедлиться. Это объясняет, почему люди так часто достигают плато в снижении веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.