Слишком упрощённый подход: почему «меньше есть и больше двигаться» не помогает похудеть

Слишком упрощённый подход: почему «меньше есть и больше двигаться» не помогает похудетьОб этом рассказали врачи
Важно понимать, какие конкретно калории вы потребляете, говорит говорит Мелисса Митри, магистр наук, диетолог, автор статей о питании и владелица Melissa Mitri Nutrition. К примеру, если большая часть ваших ежедневных калорий поступает из ультраобработанных продуктов, а ваши приёмы пищи не являются сбалансированными, то вы, скорее всего, будете чувствовать себя голодным. Рассматривайте общую питательную ценность еды, а не только её калорийность. В ходе одного исследования люди, которые ели больше овощей и цельных продуктов и не сокращали общее количество калорий, всё равно постоянно потребляли на 500 ккал в сутки меньше.
Наш организм устроен так, что он сопротивляется потере веса. Реагирует на это он замедлением обмена веществ примерно на 28%. Так компенсируются сожжённые во время физической активности калории. Это значит, что если вы больше тренируетесь, то можете и не получить никаких преимуществ с точки зрения похудения.
Другой распространённый побочный эффект интенсивных тренировок — это снижение общего уровня активности. Вы можете это делать даже неосознанно, особенно если у вас что-то болит. Исследования также показывают, что взрослые могут сжигать до 350 ккал в сутки дополнительно благодаря занятиям, не связанным с физическими упражнениями. Например, это может быть подъём по лестнице или прогулка с собакой.
Лиза Р. Янг, доктор философии, сертифицированный диетолог, добавляет, что у многих принцип «есть меньше» может вызвать чувство лишения. Когда мы себя в чём-то ограничиваем, мы с большей степенью вероятности перестаём следовать плану или позже переедаем. Исследования показали, что чрезмерное ограничение калорий может свести на нет усилия по снижению веса и даже привести к его увеличению.
Кроме того, существует метаболическая адаптация. Это значит, что наши тела борются за сохранение своего прежнего веса для выживания. Именно поэтому в ответ на похудение наш метаболизм может замедлиться. Это объясняет, почему люди так часто достигают плато в снижении веса.
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