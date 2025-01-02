Слишком упрощённый подход: почему «меньше есть и больше двигаться» не помогает похудеть

Другой распространённый побочный эффект интенсивных тренировок — это снижение общего уровня активности. Вы можете это делать даже неосознанно, особенно если у вас что-то болит. Исследования также показывают, что взрослые могут сжигать до 350 ккал в сутки дополнительно благодаря занятиям, не связанным с физическими упражнениями. Например, это может быть подъём по лестнице или прогулка с собакой.

Лиза Р. Янг, доктор философии, сертифицированный диетолог, добавляет, что у многих принцип «есть меньше» может вызвать чувство лишения. Когда мы себя в чём-то ограничиваем, мы с большей степенью вероятности перестаём следовать плану или позже переедаем. Исследования показали, что чрезмерное ограничение калорий может свести на нет усилия по снижению веса и даже привести к его увеличению.

Кроме того, существует метаболическая адаптация. Это значит, что наши тела борются за сохранение своего прежнего веса для выживания. Именно поэтому в ответ на похудение наш метаболизм может замедлиться. Это объясняет, почему люди так часто достигают плато в снижении веса.

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