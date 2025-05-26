Слива помогла контролировать уровень сахара в крови

Слива имеет низкий гликемический индекс. То есть она может медленно высвобождать сахар в кровь. Это предотвращает резкие скачки глюкозы, отмечает Diabetes UK.

Кроме того, слива приводит к выработке гормона адипонектина. Это вещество снижает уровень сахара в крови, что подтверждает статья в World Journal of Diabetes. Фрукт также содержит хлорогеновую кислоту, которая приводит в норму уровень глюкозы, помогает в контроле аппетита.