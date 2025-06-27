Сливочное масло и другие неультраобработанные продукты, которые рекомендует есть диетолог

Сливочное масло. Диетолог любит есть взбитое солёное масло. Как минимум потому, что оно легче намазывается на хлеб.

Овощи. Эксперт предпочитает брать морковь, перец, шпинат, брокколи, кудрявую капусту, цветную капусту.

Цельные фрукты. В них много натуральных сахаров, клетчатки, витаминов и полифенолов.

Семена и орехи. Они дают растительный белок, полезные жиры, необходимые микроэлементы.