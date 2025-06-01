Сливовый сок назвали лучшим вечерним напитком, который поможет опорожниться утром

Смягчение стула. Одно исследование показало, что 60 мл (около 4 столовых ложек) черносливового сока каждый день в течение восьми недель смягчает стул и облегчает запор у людей 20-75 лет.

Клетчатка. В соке чернослива содержится пектин. В научных работах говорится, что добавление этого вещества помогает реже обращаться к слабительным, сокращает время нахождения в туалете, увеличивает частоту стула.