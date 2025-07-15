Сливы и другие фиолетовые продукты с множеством антиоксидантов

Ежевика. Она содержит много антоцианов, укрепляющих иммунитет, борющихся с воспалением, снижающих вероятность развития рака и сахарного диабета. Также это хороший источник витамина С и клетчатки.

Сливы. Они уменьшают воспаление, предотвращают развитие аллергических реакций, улучшают когнитивные функции, защищают от потери памяти, поддерживают здоровье костей, снижают риск возникновения болезней сердца. Ещё из слив вы получите витамины А, С, К.

Черника. Эта ягода способна защитить от болезней сердца или диабета 2 типа, помогает контролировать вес, улучшает когнитивные функции, поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Инжир. Он богат клетчаткой, считается хорошим источником калия, кальция, натрия, магния, фосфора.

Виноград. Особенно много в нём антиоксидантов. Согласно результатам одного исследования, в винограде сорта «Конкорд» и фиолетовом винограде выше концентрация этих веществ, чем в зелёном.

Вишня. Это хороший источник витамина С. При этом антоцианов в черешне больше, чем в вишне, а ещё черешня содержит триптофан, который помогает организму вырабатывать серотонин, который влияет на настроение. Также в вишне есть мелатонин, способствующий улучшению сна.