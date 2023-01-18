Слова из поп-песен быстро "заедают" в голове. Но почему так происходит с точки зрения науки?

Новая книга под названием Hooks in Popular Music была написана доктором Тимоти Байроном (Университет Вуллонгонга) и доктором Джейди О'Реган (Сидней). Это первое исследование «зацепок» в поп-музыке объёмом в целую книгу. В ней делается попытка объяснить, почему вообще популярные песни так легко застревают у нас в голове.

В книге используется понятие «хук». Оно представляет собой музыкальную фразу или какой-то музыкальный фрагмент, который выделяется из остальных и легко запоминается. Скорее всего, подобные фрагменты песен и станут тем, что застрянет в памяти.