Словесный опыт и не только: почему мы читаем с разной скоростью

Скорость чтения связана не только с физиологией, но и с опытом человека. Один из факторов здесь - это пассивный опыт. Люди, которые с детства окружены литературой, имеют огромный пассивный словарный запас. Поэтому даже и редкие и сложные слова они узнают сразу. У тех, кто сталкивается с письменной речью нечасто, чтение происходит медленнее, так как им приходится вспоминать значение определённых слов или догадываться об этом из контекста.

Второй фактор - владение языком. Даже если вы хорошо знаете иностранный, чтение на нём будет происходить медленнее.