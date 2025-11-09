Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 ноября 2025, 13:30
1 мин.

Сложности при просмотре телевизионных программ назвали одним из ранних признаков деменции

Вот о чём важно знать
Деменция - это симптомы, связанные с прогрессирующим ухудшением работы мозга. Сейчас в Великобритании этим заболеванием страдает почти миллион человек. Консультант-невролог доктор Тим Риттман объяснил, какие изменения могут указывать на старческое слабоумие на ранних стадиях.
По словам доктора Риттмана, есть несколько сигналов, которые могут указывать на деменцию. На раннем этапе их легко упустить. Это незначительные провалы в памяти, изменения в восприятии окружающего мира или трудности с речью.

Все эти признаки могут впервые проявиться в повседневной жизни. Например, при просмотре человеком телевизора. Люди могут заметить, что следить за сюжетом любимой программы им сложно.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) перечисляет и другие распространённые симптомы деменции. Они включают потерю памяти, трудности с концентрацией внимания, замешательство при выполнении повседневных задач, сложности с пониманием разговора или запоминанием слов, дезориентация во времени и пространстве, резкие перепады настроения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.