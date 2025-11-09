Сложности при просмотре телевизионных программ назвали одним из ранних признаков деменции

Все эти признаки могут впервые проявиться в повседневной жизни. Например, при просмотре человеком телевизора. Люди могут заметить, что следить за сюжетом любимой программы им сложно.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) перечисляет и другие распространённые симптомы деменции. Они включают потерю памяти, трудности с концентрацией внимания, замешательство при выполнении повседневных задач, сложности с пониманием разговора или запоминанием слов, дезориентация во времени и пространстве, резкие перепады настроения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.