Смертельный паразит оказался способен вылечить раковые опухоли

Смертельный паразит оказался способен вылечить раковые опухолиОб этом сообщается в недавнем исследовании команды учёных
В исследовании, опубликованном 2 ноября в журнале Journal for ImmunoTherapy Cancer, показано, что мутантный штамм паразита Toxoplasma gondii повышает эффективность противораковой терапии. Кроме того, он, по словам учёных из Университета Ноттингема (Великобритания), Университета Нинбо (Китай) и Шаньсиского сельскохозяйственного университета (Китай), уменьшает размер опухоли.
Для проведения эксперимента исследователи создали мутантный штамм Toxoplasma gondii. Он обладал ограниченной способностью расти в клетках или вызывать заболевание у мышей, но в то же время мог манипулировать их иммунной системой. При введении штамма в большие злокачественные опухоли происходили воспалительные реакции даже в тех опухолях, которые находились далеко от них. Кроме того, после попадания в организм Toxoplasma gondii опухоли стали лучше поддаваться лечению ингибиторами иммунных контрольных точек. Такой двойной эффект привёл к повышению выживаемости мышей и снижению роста таких видов опухоли, как меланома, карцинома лёгкого Льюиса и аденокарцинома толстой кишки.
Вместе с тем, по словам учёных, некоторые вопросы, касающиеся лечения рака с помощью мутантного штамма Toxoplasma gondii, требуют дальнейшего исследования.