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Смертельный паразит оказался способен вылечить раковые опухоли

Об этом сообщается в недавнем исследовании команды учёных
Учёные обнаружили, что один из смертельно опасных паразитов способен помочь при лечении некоторых видов раковых опухолей. Об этом пишет медицинское издание Medical Xpress.
Смертельный паразит оказался способен вылечить раковые опухоли

В исследовании, опубликованном 2 ноября в журнале Journal for ImmunoTherapy Cancer, показано, что мутантный штамм паразита Toxoplasma gondii повышает эффективность противораковой терапии. Кроме того, он, по словам учёных из Университета Ноттингема (Великобритания), Университета Нинбо (Китай) и Шаньсиского сельскохозяйственного университета (Китай), уменьшает размер опухоли.

Смертельный паразит оказался способен вылечить раковые опухоли

Для проведения эксперимента исследователи создали мутантный штамм Toxoplasma gondii. Он обладал ограниченной способностью расти в клетках или вызывать заболевание у мышей, но в то же время мог манипулировать их иммунной системой. При введении штамма в большие злокачественные опухоли происходили воспалительные реакции даже в тех опухолях, которые находились далеко от них. Кроме того, после попадания в организм Toxoplasma gondii опухоли стали лучше поддаваться лечению ингибиторами иммунных контрольных точек. Такой двойной эффект привёл к повышению выживаемости мышей и снижению роста таких видов опухоли, как меланома, карцинома лёгкого Льюиса и аденокарцинома толстой кишки.

Вместе с тем, по словам учёных, некоторые вопросы, касающиеся лечения рака с помощью мутантного штамма Toxoplasma gondii, требуют дальнейшего исследования.

Источник: Medical Xpress