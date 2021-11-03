Смертельный паразит оказался способен вылечить раковые опухоли

Для проведения эксперимента исследователи создали мутантный штамм Toxoplasma gondii. Он обладал ограниченной способностью расти в клетках или вызывать заболевание у мышей, но в то же время мог манипулировать их иммунной системой. При введении штамма в большие злокачественные опухоли происходили воспалительные реакции даже в тех опухолях, которые находились далеко от них. Кроме того, после попадания в организм Toxoplasma gondii опухоли стали лучше поддаваться лечению ингибиторами иммунных контрольных точек. Такой двойной эффект привёл к повышению выживаемости мышей и снижению роста таких видов опухоли, как меланома, карцинома лёгкого Льюиса и аденокарцинома толстой кишки.

Вместе с тем, по словам учёных, некоторые вопросы, касающиеся лечения рака с помощью мутантного штамма Toxoplasma gondii, требуют дальнейшего исследования.