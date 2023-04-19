Сможете ли вы похудеть, если будете пить больше воды

Сможете ли вы похудеть, если будете пить больше водыВот что по этому поводу говорит наука
Вода часто рассматривается как средство устранения жажды. Кроме того, она может быть тем недостающим звеном, которое поможет вам похудеть.
Если вы станете употреблять в небольших количествах «высококачественную воду», то это поможет вам сбросить несколько килограммов. Особенно эффективной такая привычка будет в сочетании с физической активностью и соблюдением сбалансированной диеты.
В воде нет калорий, углеводов, сахара, соли и жира. Помимо этого, некоторые научные исследования показывают, что питьевая вода может увеличить скорость обмена веществ. Поэтому ваше тело будет сжигать в состоянии покоя калорий больше.
Также питьевая вода помогает расщеплять жир. Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, в организме для расщепления жира должно быть достаточное количество жидкости.
Количество воды, которое нужно потреблять, зависит от ряда факторов. В том числе от веса, количества упражнений, количества пота. Здоровые взрослые мужчины должны стремиться в день выпивать 3,7 литра воды, а женщины - 2,7 литра, как отмечает Институт медицины. Причём данный объём жидкости включает в себя не только воду, но и другие напитки, а также воду, полученную из продуктов.
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