Смузи из капусты кале и банана назвали лучшим перекусом для здоровья мозга Из тех, в которых много клетчатки

Смузи из капусты кале и банана назвали лучшим перекусом для здоровья мозга Из тех, в которых много клетчаткиИз тех, в которых много клетчатки
Есть несколько причин, по которым смузи из капусты кале и банана полезен для вашего мозга.
Клетчатка. Некоторые исследования показывают, что большее потребление диетической клетчатки может улучшить определённые аспекты здоровья мозга. В том числе скорость обработки информации, устойчивое внимание, рабочую память. В двух чашках смузи содержится 4 г клетчатки.
Витамин D. Для приготовления смузи нужно молоко, как растительное, так и коровье. Одна чашка обезжиренного молока даёт 3 мкг витамина D, то есть 15% от вашей суточной потребности. Почти всё растительное молоко обогащено витамином D. К примеру, из чашки овсяного молока вы получите 4 мкг витамина D. Этот витамин важен для здоровья мозга.
Омега-3. Капуста кале содержит много этих жирных кислот. Исследование 2022 года показало, что у людей с большим содержанием омега-3 в крови больше размер гиппокампа. Эта часть мозга связана с обучением и памятью. Также употребление продуктов с большим количеством омега-3 было связано с лучшим пониманием сложных концепций и использованием абстрактного и логического мышления.
Антиоксиданты и флавоноиды. Мёд, фрукты, овощи в смузи полны антиоксидантов. В ходе обзора 2023 года выяснилось, что мёд может улучшить когнитивное здоровье четырьмя способами: за счёт снижения уровня стресса, облегчения боли, нейропротекторного воздействия, улучшения памяти.
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