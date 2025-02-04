Смузи из капусты кале и банана назвали лучшим перекусом для здоровья мозга Из тех, в которых много клетчатки

Есть несколько причин, по которым смузи из капусты кале и банана полезен для вашего мозга.

Клетчатка. Некоторые исследования показывают, что большее потребление диетической клетчатки может улучшить определённые аспекты здоровья мозга. В том числе скорость обработки информации, устойчивое внимание, рабочую память. В двух чашках смузи содержится 4 г клетчатки.

Витамин D. Для приготовления смузи нужно молоко, как растительное, так и коровье. Одна чашка обезжиренного молока даёт 3 мкг витамина D, то есть 15% от вашей суточной потребности. Почти всё растительное молоко обогащено витамином D. К примеру, из чашки овсяного молока вы получите 4 мкг витамина D. Этот витамин важен для здоровья мозга.