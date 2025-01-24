Смузи с вишней и шпинатом назвали лучшим завтраком для здоровья мозга

Вот три причины, почему смузи со шпинатом и вишней хорош для начала дня.

Белок. Это вещество помогает клеткам мозга функционировать так, как надо. К примеру, организм использует белок для создания нейротрансмиттеров дофамина и серотонина. Одна порция смузи со шпинатом даст вам 17 г белка из миндального масла, кефира и авокадо.

Противовоспалительные соединения. Воспаление связано со многими хроническими болезнями, в том числе такими, которые влияют на мозг. Например, с болезнью Альцгеймера. Смягчить это воздействие можно, добавив в рацион продукты с большим количеством антиоксидантов. К ним относится вишня, особенно кислая. При этом авокадо, миндальное масло и семена чиа дадут организму полезные жирные кислоты, необходимые для мозга.