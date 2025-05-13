Снижение давления и не только: чем имбирь полезен для сердца

Вот как имбирь улучшает работу сердца.

Помогает снизить артериальное давление. Несколько исследований показали, что добавки имбиря уменьшают показатели систолического артериального давления (верхняя цифра).

Улучшает уровень холестерина и триглицеридов. Имбирь может снижать уровень ЛПНП («плохого») холестерина и триглицеридов. Эти виды жиров могут накапливаться в артериях и повышать риск возникновения сердечных заболеваний.

Помогает бороться с воспалением. В имбире содержатся соединения гингеролы, шогаолы и парадолы. Они отличаются противовоспалительным действием.