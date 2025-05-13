Снижение давления и не только: чем имбирь полезен для сердца

Снижение давления и не только: чем имбирь полезен для сердцаВот что об этом говорит наука
Вот как имбирь улучшает работу сердца.
Помогает снизить артериальное давление. Несколько исследований показали, что добавки имбиря уменьшают показатели систолического артериального давления (верхняя цифра).
Улучшает уровень холестерина и триглицеридов. Имбирь может снижать уровень ЛПНП («плохого») холестерина и триглицеридов. Эти виды жиров могут накапливаться в артериях и повышать риск возникновения сердечных заболеваний.
Помогает бороться с воспалением. В имбире содержатся соединения гингеролы, шогаолы и парадолы. Они отличаются противовоспалительным действием.
Защищает от атеросклероза. Всё потому, что в имбире есть антиоксиданты.
Поддерживает здоровый уровень сахара в крови. 6-гингерол в составе имбиря помогает перемещать глюкозу из кровотока в мышечные клетки. За счёт этого снижается уровень сахара в крови и улучшается чувствительность к инсулину.
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