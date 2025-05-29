Снижение уровня холестерина и другие полезные для сердца свойства сардин

Снижение уровня триглицеридов и холестерина. Одна банка сардин, по словам Мишель Рутенштейн, доктора наук, сертифицированного диетолога, кардиолога-диетолога из компании Entirely Nourished, содержит от 1,6 до 1,8 г омега-3 жирных кислот. Одно исследование показало, что употребление большого количества эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК), то есть двух наиболее распространённых жирных кислот в сардинах, связано с более низким риском возникновения сердечных приступов, образования бляшек в артериях.

Поддержание сердечного ритма и здоровья сосудов. Сардины, если их есть вместе с костями, дают много кальция и витамина D. Эти вещества регулируют сердечный ритм, поддерживают целостность сосудов. Кальций играет главную роль в сокращении мышц, витамин D уменьшает воспаление и жёсткость артерий.