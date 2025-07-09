Снижение уровня холестерина и другие причины есть больше фасоли

Снижение уровня холестерина. Фасоль содержит большое количество клетчатки. Она помогает в снижении уровня холестерина в крови, впитывая жидкость и создавая гелеобразное вещество, выводящее холестерин из организма.

Обеспечение организма железом. В фасоли есть растительное железо, которое выполняет различные функции в организме. Например, оно нужно для неврологического развития, функционирования клеток, синтеза гормонов, физического роста. При этом фасоль содержит которое не усваивается организмом эффективно. Улучшить усвоение может помочь употребление вместе с этим продуктом пищи с большим количеством витамина С: попробуйте сочетать фасоль с жареным перцем.

Снижение кровяного давления. В фасоли от природы мало натрия и жира, а также много калия. Калий же помогает снизить артериальное давление.

Фолиевая кислота. Эта форма витамина В9 нужна при беременности, играет роль в метаболизме гомоцистеина, синтезе ДНК, быстром росте клеток.

Защита от диабета 2 типа. 1/2 чашки фасоли даёт около 11% суточной потребности в магнии.

Поддержание иммунной функции. Фасоль богата полифенолами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. При этом их роль в иммунном здоровье продолжает изучаться.