Снижение уровня сахара в крови и не только: врачи рассказали о пользе прогулок после еды

Снижение уровня сахара в крови. Благодаря быстрой прогулке после еды вы предотвратите резкий скачок уровня сахара в крови. Об этом сказала Крисси Кэрролл, сертифицированный диетолог, сертифицированный персональный тренер. Исследования показывают, что физические упражнения после приёма пищи улучшают гликемический ответ и снижают уровень сахара в крови после еды у людей с диабетом и без него. Другое исследование, в ходе которого здоровые взрослые ходили в течение 30 минут после еды, дало схожие результаты. Прогулка умеренной интенсивности продолжительностью всего 20 минут после еды уменьшит гликемическую реакцию и снизит уровень глюкозы в крови.

Помощь в работе пищеварительной системы. Если вы часто испытываете вздутие живота после еды, то прогулка может стать решением проблемы. Исследования показали, что 10-15-минутная прогулка после приёма пищи улучшает работу ЖКТ.

Улучшение кровообращения. Движение тела усиливает приток крови. В конечном итоге это улучшает кровообращение в организме.