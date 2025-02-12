Снижение уровня стресса, депрессии, беспокойства: чем полезен отказ от смартфона

Согласно научным работам, всего одна неделя без смартфона может сильно уменьшить стресс. И даже трёхдневный перерыв приводит к значительным преимуществам для здоровья.

Клиенты Альберс-Боулинг признаются также, что благодаря практике отказа от телефона стали более сосредоточенными и продуктивными.

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