Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 февраля 2025, 02:15
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Снижение уровня стресса, депрессии, беспокойства: чем полезен отказ от смартфона

Вот что об этом говорят эксперты
Американцы тратят примерно 5 часов каждый день на смартфоны. При этом проверяют их они в среднем 205 раз в сутки. В целом специалисты сходятся во мнении, что любая форма ограничения использования мобильников полезна для здоровья.
Снижение уровня стресса, депрессии, беспокойства: чем полезен отказ от смартфона
© Cell Phone Repair Vancouver | Cell Doctor

Сьюзан Альберс-Боулинг, психолог из Центра семейного здоровья Вустера при клинике Кливленда, отмечает: смартфоны созданы для того, чтобы привлекать наше внимание. Хорошая новость заключается в том, что даже короткий отказ от телефона может улучшить психическое здоровье.

Исследования демонстрируют, что цифровой детокс снижает уровень стресса, уменьшает симптомы депрессии и беспокойства, улучшает сон, повышает осознанность.

Снижение уровня стресса, депрессии, беспокойства: чем полезен отказ от смартфона
© Photo Illustration by Michela Buttignol for Verywell Health; Getty Images

Согласно научным работам, всего одна неделя без смартфона может сильно уменьшить стресс. И даже трёхдневный перерыв приводит к значительным преимуществам для здоровья.

Клиенты Альберс-Боулинг признаются также, что благодаря практике отказа от телефона стали более сосредоточенными и продуктивными.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.