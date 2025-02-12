Снижение уровня стресса, депрессии, беспокойства: чем полезен отказ от смартфона

Снижение уровня стресса, депрессии, беспокойства: чем полезен отказ от смартфонаВот что об этом говорят эксперты
Сьюзан Альберс-Боулинг, психолог из Центра семейного здоровья Вустера при клинике Кливленда, отмечает: смартфоны созданы для того, чтобы привлекать наше внимание. Хорошая новость заключается в том, что даже короткий отказ от телефона может улучшить психическое здоровье.
Исследования демонстрируют, что цифровой детокс снижает уровень стресса, уменьшает симптомы депрессии и беспокойства, улучшает сон, повышает осознанность.
Согласно научным работам, всего одна неделя без смартфона может сильно уменьшить стресс. И даже трёхдневный перерыв приводит к значительным преимуществам для здоровья.
Клиенты Альберс-Боулинг признаются также, что благодаря практике отказа от телефона стали более сосредоточенными и продуктивными.
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