Снижение веса и не только: что произойдёт с вашим телом, если вы станете пить только соки

Вот какие последствия для здоровья имеет сокотерапия.

Даёт организму питательные вещества. Например, такие, которые защищают от рака, болезней сердца, респираторных заболеваний.

Помогает снизить вес. Однако это может быть временным, если не поддерживать результаты другими стратегиями после сокотерапии.

Может вызвать низкий уровень сахара в крови. Также вы можете страдать от резких скачков уровня глюкозы в крови. Часто это приводит к усталости, головной боли, головокружению, слабости. Особенно опасно такое состояние для людей с диабетом и некоторыми другими хроническими болезнями.

Может привести к развитию бактериальных инфекций. Употребление свежевыжатых соков, которые не прошли пастеризацию или обработку для уничтожения бактерий, может вызвать бактериальные заболевания.