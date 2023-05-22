Соблюдайте эти восемь правил, и ваше сердце будет здоровым

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации составили список факторов, которые помогут сохранить сердце здоровым. Всего этих факторов восемь.

Правильное питание. Сердцу вредят продукты, которые содержат много сахара, соли, трансжиров. А полезной считается в больших количествах такая пища, как фрукты, овощи, нежирный животный белок, рыба, морепродукты, растительные белки, орехи и семена, цельные зёрна, бобовые, оливковое, рапсовое масло. В ограниченных количествах нужно есть продукты с высокой степенью переработки, тропические масла (к примеру, пальмовое), красное и переработанное мясо, очищенные углеводы, источники натрия, а также пить алкоголь, употреблять подслащённые напитки.

Движение. Благодаря физическим нагрузкам вы снизите кровяное давление, поддержите здоровый вес, уменьшите вероятность развития диабета, проявление хронических заболеваний. Согласно многочисленным научным исследованиям, те, кто регулярно занимается спортом, меньше подвержены инфаркту или другим опасным для жизни нарушениям работы сердца. Взрослые должны в неделю уделять 2,5 часа умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности, дети и подростки - как минимум 60 минут любой физической активности ежедневно (в том числе играм, организованным занятиям).

Отказ от курения. Из-за курения сердце и кровеносные сосуды повреждаются. Спустя 20 минут после того, как вы бросите курить, у вас снизится кровяное давление и пульс, через год вероятность столкнуться с ишемической болезнью сердца будет в два раза меньше. При этом вредит здоровью и пассивное курение, и курение электронных сигарет.

Качественный сон. Взрослые в сутки должны спать по 7-9 часов. При недосыпе и беспокойном сне можно столкнуться с высоким давлением, высоким уровнем холестерина, с увеличением веса или повышенным риском развития сахарного диабета. Известно также, что вредит сердцу и слишком длинный сон.