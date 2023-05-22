Соблюдайте эти восемь правил, и ваше сердце будет здоровым

Соблюдайте эти восемь правил, и ваше сердце будет здоровымВсё чаще сердечно-сосудистые заболевания возникают у совсем молодых людей
По словам экспертов, никогда не поздно понять образ жизни и улучшить здоровье сердца. Вот что для этого нужно делать.
Специалисты из Американской кардиологической ассоциации составили список факторов, которые помогут сохранить сердце здоровым. Всего этих факторов восемь.
Правильное питание. Сердцу вредят продукты, которые содержат много сахара, соли, трансжиров. А полезной считается в больших количествах такая пища, как фрукты, овощи, нежирный животный белок, рыба, морепродукты, растительные белки, орехи и семена, цельные зёрна, бобовые, оливковое, рапсовое масло. В ограниченных количествах нужно есть продукты с высокой степенью переработки, тропические масла (к примеру, пальмовое), красное и переработанное мясо, очищенные углеводы, источники натрия, а также пить алкоголь, употреблять подслащённые напитки.
Движение. Благодаря физическим нагрузкам вы снизите кровяное давление, поддержите здоровый вес, уменьшите вероятность развития диабета, проявление хронических заболеваний. Согласно многочисленным научным исследованиям, те, кто регулярно занимается спортом, меньше подвержены инфаркту или другим опасным для жизни нарушениям работы сердца. Взрослые должны в неделю уделять 2,5 часа умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности, дети и подростки - как минимум 60 минут любой физической активности ежедневно (в том числе играм, организованным занятиям).
Отказ от курения. Из-за курения сердце и кровеносные сосуды повреждаются. Спустя 20 минут после того, как вы бросите курить, у вас снизится кровяное давление и пульс, через год вероятность столкнуться с ишемической болезнью сердца будет в два раза меньше. При этом вредит здоровью и пассивное курение, и курение электронных сигарет.
Качественный сон. Взрослые в сутки должны спать по 7-9 часов. При недосыпе и беспокойном сне можно столкнуться с высоким давлением, высоким уровнем холестерина, с увеличением веса или повышенным риском развития сахарного диабета. Известно также, что вредит сердцу и слишком длинный сон.
Контроль веса. Важные факторы риска развития болезней сердца - это ожирение и лишний вес. По мнению испанских учёных, у женщин с избыточным весом вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается более чем в два раза, а у женщин с ожирением - почти в шесть раз. Дольше всего хорошее здоровье сохраняется у тех, чей индекс массы тела составляет 18,5-24,99.
Контроль уровня холестерина. Повышенный холестерин чаще всего возникает из-за неправильного питания. Кроме того, с этой проблемой сталкиваются люди, которые мало двигаются и имеют лишний вес или ожирение. При повышенном уровне холестерина у человека увеличивается риск развития атеросклероза, вероятность возникновения инсульта или сердечного приступа.
Контроль сахара в крови. При диете с большим количеством сахара может возникнуть ожирение, которое повышает вероятность столкнуться с сахарным диабетом, высоким кровяным давлением, повышенным холестерином. А все перечисленные факторы влияют на развитие болезней сердца.
Поддержание кровяного давления в норме. При высоком кровяном давлении значительно возрастает риск инсульта, сердечного приступа, сердечной недостаточности, возникновения проблем с почками.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.