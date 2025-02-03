Содержит мало калорий и насыщает: как арбуз поможет вам похудеть

Вот благодаря чем арбуз помогает сбросить вес.

Сохраняет чувство сытости. Арбуз состоит из воды на 92%. В ходе одного исследования выяснилось, что люди, которые ели две чашки арбуза вместо двух чашек печенья каждый день в течение месяца, испытывали меньший голод, употребляли меньше пищи в целом и меньше хотели есть. Также потребление арбуза значительно снижало индекс массы тела, массу тела, кровяное давление, соотношение талии к бёдрам.

Мало калорий. В одно чашке арбуза — всего 45 ккал. Научно доказано, что употребление низкокалорийной пищи в больших количествах может уменьшить чувство голода и общее потребление калорий. Это будет способствовать похудению.

Снимает боль в мышцах после упражнений. В рамках одной работы учёные обнаружили уменьшение болезненности мышц и восстановление частоты сердечных сокращений через 24 часа после употребления 500 мл натурального арбузного сока.