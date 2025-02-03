Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 февраля 2025, 23:15
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Содержит мало калорий и насыщает: как арбуз поможет вам похудеть

Вот какие у него полезные свойства
Арбуз содержит много воды и мало калорий. Это помогает контролировать аппетит. Кроме того, в этом продукте есть полезные вещества, улучшающие пищеварение и помогающие сжигать жир.
Содержит мало калорий и насыщает: как арбуз поможет вам похудеть
© Watermelon.org

Вот благодаря чем арбуз помогает сбросить вес.

Сохраняет чувство сытости. Арбуз состоит из воды на 92%. В ходе одного исследования выяснилось, что люди, которые ели две чашки арбуза вместо двух чашек печенья каждый день в течение месяца, испытывали меньший голод, употребляли меньше пищи в целом и меньше хотели есть. Также потребление арбуза значительно снижало индекс массы тела, массу тела, кровяное давление, соотношение талии к бёдрам.

Мало калорий. В одно чашке арбуза — всего 45 ккал. Научно доказано, что употребление низкокалорийной пищи в больших количествах может уменьшить чувство голода и общее потребление калорий. Это будет способствовать похудению.

Снимает боль в мышцах после упражнений. В рамках одной работы учёные обнаружили уменьшение болезненности мышц и восстановление частоты сердечных сокращений через 24 часа после употребления 500 мл натурального арбузного сока.

Содержит мало калорий и насыщает: как арбуз поможет вам похудеть
© Anucha Muphasa / 500px / Getty Images

Помогает обуздать тягу к сладкому. В арбузе есть натуральные сахара, которые могут удовлетворить тягу к сладкому и при этом содержат меньше калорий, чем обычные десерты. Также в этом фрукте сахара в целом меньше, чем во многих других видах фруктов: в одной чашке арбуза — 9 г сахара, в одной чашке винограда — около 23 г.

Помогает сжигать жир. Цитруллин в арбузе метаболизируется в аргинин. Согласно некоторым исследованиям, аргинин способен значительно снизить индекс массы тела, окружность талии и жировую массу. Также он помогает увеличить мышечную массу.

Улучшает пищеварение. Это связано с тем, что в арбузе много воды, а также есть клетчатка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.