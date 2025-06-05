Соевые продукты и другая пища, которая вызывает прыщи у взрослых

Овсяное молоко. В нём много углеводов, что может привести к появлению прыщей, по словам Карана Лала, доктора наук, магистра Американской академии дерматологии, директора отделения детской дерматологии и косметической хирургии в Скоттсдейле, штат Аризона.

Сывороточный протеин. Высококонцентрированный сывороточный протеин эквивалентен 6–12 л молока. Об этом сказала Эмили Вуд, сертифицированный дерматолог из Westlake Dermatology в Марбл-Фолс, штат Техас. Сывороточный белок повышает уровень андрогенов - гормонов, которые усиливают акне. Также он увеличивает пролиферацию кератиноцитов, вызывающую повышенное образование комедонов.

Продукты с высоким гликемическим индексом. Печенье, сладкие лакомства, газировку, белый хлеб, белый рис, конфеты связывают с образованием прыщей. Старайтесь выбирать более полезные источники сахара - фрукты.

Добавки с витамином В6 или B12. При угревой сыпи они могут ухудшить состояние кожи. Согласно одной теории, витамины группы В изменяют микробиом кожи.